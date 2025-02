ALLUMIERE - L'assessore comunale di Allumiere, Simone Ceccarelli, invita tutti all'importante appuntamento sulla sicurezza economica che si terrà giovedì 20 febbraio alle ore 17.30.

"La crisi finanziaria che incombe, minaccia in maniera inquietante non solo i grandi fondi, ma anche i nostri risparmi, che potrebbero svalutarsi e perdere notevole potere d’acquisto. Una soluzione per mettersi al riparo è l’investimento in oro. Ne parleremo con il filosofo Diego Fusaro, con Andrea Cecchi console onorario per l’Italia alle Bahamas e con Aldo La Barbera AD di Moneta Aurea spa”.

L’ingresso è libero, l’appuntamento è alle ore 17:30 di giovedì nell’Aula Nobile del Palazzo della Reverenda Camera Apostolica, in piazza della Repubblica, ad Allumiere.

