TARQUINIA - «Anche le imprese balneari del Sib Tarquinia acquisteranno bottiglie di vino dalle cooperative romagnole colpite dall’alluvione”. Lo afferma la presidente Marzia Marzoli, che comunica l’adesione alla campagna di solidarietà “Romagna nostra“, promossa dal Sindacato italiano balneari – Confcommercio.

L’iniziativa consiste nell’impegno delle imprese balneari aderenti ad acquistare bottiglie di vino da quelle cooperative che sono state gravemente danneggiate dal forte maltempo.

«Con l’acquisto del vino dell’etichetta “Tutto è possibile”, vogliamo dare un aiuto concreto a sostegno della ricostruzione di questi territori, perché possano tornare quanto prima alla normalità – prosegue Marzoli -. L’alluvione ha causato danni ingenti e messo in ginocchio l’economia locale, con danni ingenti e perdite economiche rilevanti. In questo modo, nel nostro piccolo, cerchiamo di fare qualcosa per superare questo momento di crisi ed essere vicini a chi è solo geograficamente lontano».