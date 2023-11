CERVETERI – Dopo aver fatto “visita” al comune di Ladispoli, eccoli a passeggio sul lungomare della Marina, a Cerveteri. Un nutrito schieramento di cinghiali ha preso possesso di via Navigatori etruschi di fronte agli stabilimenti balneari. È un tema ricorrente quello della presenza degli ungulati nel centro abitato. Questa volta hanno scelto la costa per il loro consueto tour serale. Erano almeno una ventina alla ricerca di cibo. «La colonia è sempre più numerosa nel centro abitato e tra l’altro le normative vietano azioni diciamo forti nei loro riguardi», sostiene Guido Baranello. La notizia è diventata social in pochi minuti. «Possibile non si riesca a catturarli? Possibile non si possano portare in luoghi sicuri per loro ma anche per noi che siamo prigionieri in casa? Non si può più andare a passeggiare sul lungomare: nessuno fa niente». Uno sfogo più che legittimo quello di una residente di Cerenova. I pericoli sono dietro l’angolo per chi porta a passeggio il suo cagnolino. In questi mesi sono già due le aggressioni degli animali selvatici nei confronti degli amici a quattro zampe e delle rispettive padrone. Per fortuna nessuna persona finora è rimasta ferito ma all’orizzonte non si vedono interventi di cattura né altro tipo di azioni per evitare che i cinghiali girino tranquillamente nel centro e si riproducano sempre di più come avvenuto anche a Ladispoli. I Comuni hanno le mani legate, spetterebbe alla Regione – sostengono da sempre i sindaci – porre un freno a tutto ciò mentre le zoofile di Cerveteri si sono sempre opposte alla cattura temendo che gli animali possano essere abbattuti.

