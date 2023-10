LADISPOLI - Non bastano i cinghiali a preoccupare i residenti che ormai da tempo se li ritrovano fin sotto casa, per le vie centrali, come accaduto nei giorni scorsi a via Firenze, nel dog park e nel piazzale del municipio. Prima a causa delle sterpaglie e delle erbacce incolte sui marciapiedi, senza contare poi i rifiuti abbandonati in strada, ora per colpa delle piogge, il problema che affligge l’intero territorio, è la presenza di topi. Dal Cerreto al Miami, passando anche per le vie centrali fino ad arrivare a via Firenze e in zona Domitilla le segnalazioni sono numerose.

«Anche zona via Claudia e pure più grossi...uno schifo...per diverse volte sono riuscita per un pelo a sbattergli la porta in faccia», scrive Adelaide. «Anche zona Cerreto tantissimi», le fa da eco Lidia. E ora che l’autunno sembra finalmente arrivato, e con esso le prime piogge, il rischio è di ritrovarne in strada (se non addirittura nei giardini privati o dentro le abitazioni) ancora di più. L’appello è alle istituzioni: «Si faccia qualcosa».

PIERINI: «COSTANTI INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO»

«Stiamo effettuando costanti interventi di derattizzazione su tutto il territorio», ha spiegato l'assessore all'igiene urbana, Marco Pierini. «Quelli ammessi dalla legge prevedono il posizionamento, di quelle che "volgarmente" vengono chiamate bustine esca, all'interno di tutti i tombini e le bocche di lupo di Ladispoli». Intervento effettuato dalla Tekneko e dai volontari di «FareAmbiente che, dietro la fornitura da parte nostra delle esche - spiega ancora Pierini - ci sta coadiuvando». È chiaro, come spiegato dall'assessore che questo «non elimina il problema» soprattutto ora che con le piogge i tombini si riempiranno d'acqua mettendo in fuga, verso la superficie, i topi. E l'assessore promette un'intensificazione degli interventi.

