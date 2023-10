ALLUMIERE - A distanza di quattro giorni dalla grande manifestazione tenutasi sabato in collina "Emozioni in Rosa", promossa dalla Komen dei Monti della Tolfa ad Allumiere coordinata dalla responsabile Elena Riversi, la delegata alle Pari opportunità, Alessia Brancaleoni traccia un bilancio altamente positivo della giornata. "È stata una giornata ricca di emozioni, di incontri e di grande solidarietà tra persone - ha spiegato la delegata alle Pari opportunità di Allumiere, Alessia Brancaleoni - questo è il secondo anno che curo la realizzazione di questo evento ed ogni anno è sempre più emozionante, trovo sempre disponibilità di molti volontari e la partecipazione sia nei giorni precedenti che nella giornata stessa di sabato. È importante promuovere queste manifestazioni per poter diffondere l’importanza della prevenzione, per poter sostenere chi si trova ad affrontare situazioni di difficoltà e per poterci stringere vicini e ricordare chi non c'è più. Sia il comune di Tolfa sia quello di Allumiere sostengono con forza questa iniziativa e ringraziamo Elena Riversi che ogni anno, da 10 anni, organizza questo evento in sinergia con i nostri comuni e tante realtà del territorio. Siamo già all'opera con nuove idee e nuovi temi da portare il prossimo anno. Grazie al dottor Sabatino D'Archi sempre presente e molto vicino alle persone. Il messaggio lanciato dal nostro gruppo di donne per Emozioni in Rosa è stato di vicinanza e solidarietà a chi attraverso un percorso difficile, ma soprattutto di speranza ricordando il nostro maestro Rossano Cardinale, il quale proprio attraverso il progetto del Laboratorio Creativo Integrato ha lasciato un grande messaggio di speranza"