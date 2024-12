CIVITAVECCHIA – In attesa del riconoscimento di stato di calamità naturale richiesto alla Regione Lazio, l’amministrazione comunale sta continuando a lavorare per mettere in sicurezza le zone maggiormente colpite dalla bomba d’acqua di venerdì 25 ottobre. In particolare gli operai sono impegnati per per disostruire i canali di scolo, come ad esempio nella zone del Casaletto Rosso.

