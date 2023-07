SANTA MARINELLA - Si getta in amare per salvare la figlia e muore annegato. La vittima è un cinquantaseienne romano che si trovava al mare nel tratto di spiaggia libera del castello di Santa Severa.

Nonostante siano state esposte le bandiere rosse che avvertono della pericolosità delle onde, secondo quanto riportato da alcuni testimoni, sembra che l'uomo si fosse gettato in mare per soccorrere la bambina che era in difficoltà e una donna.

Probabilmente, deve essere stato risucchiato da qualche mulinello che in quella zona di mare è molto frequente ed è affogato.

Secondo quanto appreso, dopo aver lanciato l’allarme, si sarebbe gettato in mare il marito della donna che subito ha desistito viste le condizioni del mare, nel frattempo si sono gettati due bagnini, uno dello stabilimento Isola del Pescatore e l’altro della vicina spiaggia militare, ed entrambi hanno salvato la bambina e la donna.

Nella paura generale si è tuffato in mare anche il papà della bambina che però è affogato.

Subito sono intervenuti gli uomini del comandante della Guardia Costiera Francesco Cacace e il Nucleo Sommozzatori di Santa Marinella.

È stato lo stesso presidente del Nucleo, Fabio Ballarini, a recuperare il corpo del romano e a riportarlo a terra dove lo attendevano alcuni infermieri che erano sul posto. In un primo momento l’uomo sembrava essersi ripreso, ed è stato subito trasferito in elicottero all’ospedale Gemelli di Roma, dove però sarebbe arrivato ormai senza vita.

Nonostante gli sforzi per riportarlo in vita, non c'è stato nulla da fare. Una tragedia nella spiaggia che può essere definita la spiaggia della morte: quasi ogni anno in quel tratto si verificano annegamenti.

Al momento della tragedia era presente anche il sindaco Pietro Tidei che si trovava sul posto per verificare l’avvio del progetto spiagge sicure con i dipendenti Asl e infermieri.

"L’ennesima tragedia, purtroppo – le parole del sindaco Tidei – dobbiamo dire che la gente deve stare attenta quando ci sono i cartelli che segnalano che non ci si deve gettare in mare. In quel tratto poi – aggiunge il sindaco – c’è un problema: si doveva affidare la spiaggia in concessione ma la gara è andata deserta, ora entro tre quattro giorni procederemo con l’affido in trattativa privata e ci saranno quindi anche in quel tratto i bagnini” (SEGUE)