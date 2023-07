CERVETERI – Finti militari per truffare i pensionati? Sarebbe l’ultima tecnica dei ladri sempre più scatenati sul litorale nord, in questo caso a Cerenova. E il presidente del comitato locale lo denuncia. «Nella nostra zona – afferma Enzo Musard – circolano falsi carabinieri che tentano di truffare gli anziani. La tecnica è collaudata: telefonano a casa, dicono che il figlio ha fatto un incidente brutto e che servono soldi ed ecco che alla porta poi si presenta il complice». Un classico insomma. Questo tipo di escamotage viene usato spesso dai banditi che le provano tutte fingendosi, come in questo caso, militari, in altre occasioni dipendenti dell’Inps o dell’Asl territoriale.

Giorni fa un 70enne ladispolano è stato raggirato in via Palermo da due donne che si sono finte addette dell’Inps. Garbate e preparate sulla vita della vittima e sui nomi dei familiari, alla fine hanno convinto l’uomo a farle entrare. Una ha agito razziando varie stanze dell’appartamento mentre l’altra intratteneva il residente che purtroppo le ha consegnato oltre mille euro per poi darsi alla fuga con la “collega”. Una signora, sempre a Ladispoli, non è invece caduta nel tranello.

