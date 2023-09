SANTA MARINELLA – Anche le minoranze in consiglio comunale si dicono solidali alle manifestazioni tenute a difesa della donna. “Nella lotta per garantire sicurezza e autonomia alle donne – dicono in una nota Fiorelli, Fantozzi e Baciu - oggetto di un aumento inquietante di femminicidi e violenze, i consiglieri di minoranza, su proposta di Azzurro Donna di Forza Italia, invitano le istituzioni locali tramite una mozione, ad attivarsi per fornire di corsi di autodifesa gratuiti destinati a tutte le età. Una iniziativa innovativa che mira a fornire alle donne gli strumenti necessari per proteggersi e affrontare situazioni di pericolo. Corsi che aiuteranno a promuovere la fiducia e la consapevolezza, creando anche una rete di supporto e confronto tra le partecipanti. L’accesso gratuito a queste competenze vitali invia un messaggio forte, la società si impegna a creare un ambiente sicuro per tutte le donne. Sostenere questa mozione significa abbracciare il cambiamento e costruire un futuro in cui le donne possano vivere libere dalla paura”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA