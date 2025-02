CERVETERI - Cambia la viabilità a Cerenova in vista della sfilata di carnevale. Dalle 8 di domani alle 22 di domenica vigerà il divieto di fermata, ambo i lati, per il posizionamento dei banchi del mercatino in via Faleri e piazzale Zambra, e il conseguente divieto di transito negli stessi orari, con esclusione delle zone di posteggio di proprietà privata, e il divieto di fermata in via Etruria Meridionale, ambo i lati, dalle 18 di oggi, fino alle 22 di domenica per il posizionamento dei carri allegorici dall’intersezione con via Benedetto Marini fino a via Acerra. Divieto, anche, dalle 13 alle 20 di domani e di domenica in via Etruria Meridionale dall’intersezione con via Acerra fino a Largo Ceri, compresa l’area mercato piazzale dei produttori agricoli/alimentaristi e in Largo Ceri, via Sergio Angelucci, tratto compreso tra Largo Ceri e via Veio, via Veio, da via S. Angelucci a via Bernardo Rallo, via Renato Pastore tratto via Faleri - via Sergio Angelucci. Istituito inoltre il divieto anche di transito, sosta e fermata nelle strade interessate dal passaggio dei carri. Modifiche anche alle linee del Tpl. Domani e domenica le linee 21 - 24 - 25 e 29 dopo il passaggio alla stazione di Marina di Cerveteri proseguiranno per viale Campo di Mare e Largo Finizio per poi uscire in direzione Aurelia. Le linee 24 e 25 dirette alla stazione percorreranno invece via Fontana Morella e svolteranno a destra per viale Benedetto Marini.

