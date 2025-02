FIUMICINO – L’aeroporto di Fiumicino si è confermato per il settimo anno consecutivo il miglior hub europeo, conquistando le 5 stelle Skytrax, il massimo riconoscimento assegnato dall’organizzazione globale di rating del trasporto aereo. La crescita dello scalo romano procede a una velocità tripla rispetto agli altri principali aeroporti del continente, consolidando il suo ruolo chiave nel panorama internazionale.

Oltre all’efficienza dei servizi e alla qualità dell’accoglienza, Fiumicino si distingue per la sua galleria commerciale di lusso, che ospita oltre 30 boutique esclusive, offrendo ai viaggiatori un’esperienza unica. Secondo uno studio recente, il 34% dei passeggeri sceglie la destinazione anche in base all’esperienza aeroportuale, percentuale che sale al 43% tra i giovani della Generazione Z e i Millennial.

«Siamo fieri di essere un punto di riferimento per il turismo di alta gamma – ha dichiarato Veronica Pamio, Senior vicepresident External Affairs, Sustainability Destination Management di Aeroporti di Roma –. Il nostro impegno è quello di fare sistema con la comunità del turismo romano per garantire un’esperienza di viaggio che invogli i visitatori a tornare».

In questo contesto si inserisce Rise, l’evento nato per consolidare il posizionamento di Roma e del Lazio come destinazioni d’eccellenza nel turismo di lusso. «Abbiamo collaborato con l’assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale per creare una vetrina unica, capace di offrire opportunità di business all’intera filiera turistica», ha spiegato Onorio Rebecchini, presidente di Convention Bureau Roma e Lazio. Rise non si limita a essere un evento B2B: «È un vero motore di sviluppo – ha aggiunto Rebecchini –, pensato per valorizzare i brand del territorio».