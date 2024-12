CERVETERI - Hanno preso ufficialmente servizio Eleonora Marini, Valentina Riggio e Emanuele Grilli. I tre ragazzi sono risultati, infatti, vincitori del concorso del servizio civile promosso dall'Anci al quale ha aderito anche il Comune di Cerveteri. «Auguro ad Eleonora, Valentina ed Emanuele un buon lavoro, ma soprattutto di vivere un’esperienza di crescita umana e personale importante – ha detto il sindaco Elena Gubetti – quella del Servizio Civile rappresenta un’opportunità importante per il nostro territorio, perché consente ai giovani di mettersi alla prova con un impegno lungo un anno, periodo nel quale vedranno dall’interno il funzionamento della macchina amministrativa e nel caso della Protezione Civile le modalità di intervento del nostro Gruppo comunale in situazioni di emergenza». «Il Comune di Cerveteri ha deciso di sposare il progetto del Servizio Civile da diversi anni – ha aggiunto il primo cittadino – perché crede fortemente nella sua forza. Consente infatti ai ragazzi della città non soltanto di rendersi realmente attivi per la città, ma anche di prepararsi al proprio futuro lavorativo. Il Servizio Civile infatti, rappresenta anche un importante trampolino di lancio per loro, soprattutto per la partecipazione a futuri concorsi nelle pubbliche amministrazioni. Sono certa che così come accaduto negli anni passati, Eleonora, Valentina ed Emanuele vivranno all’interno del nostro Comune un’esperienza davvero importante e spero, come verificatosi anche per altri ragazzi, vorranno in futuro continuare a lavorare per il territorio magari come Volontari in una delle tante associazioni della nostra città».

©RIPRODUZIONE RISERVATA