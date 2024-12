FIUMICINO - Da oggi è online il nuovo sito comunale nella veste PNRR. Il comune di Fiumicino ha cambiato impostazione di navigazione e contenuti.

L’obiettivo del nuovo modello è quello di mettere il cittadino al centro dell’attività amministrativa, produttiva e sociale dell’Ente, dalle notizie, agli eventi e ai servizi; tutto concorre a fornire informazioni rapide e immediate, ad agevolare l’accesso ai servizi e a velocizzare i tempi delle pratiche.

«Presentiamo il nuovo sito istituzionale del Comune di Fiumicino, realizzato grazie ai fondi del PNRR. Un passo concreto verso una pubblica amministrazione più moderna, inclusiva, trasparente ed efficiente, mettendo il cittadino al centro della nostra attività. – ha dichiarato il Sindaco Mario Baccini. - Il nuovo portale comunale nasce con l’intento di rendere l’accesso ai servizi e alle informazioni più rapido e intuitivo. Grazie a una navigazione semplificata e a contenuti ben organizzati, i cittadini potranno trovare facilmente ciò di cui hanno bisogno, sia che si tratti di notizie, eventi o segnalazioni. È solo l’inizio di un percorso di innovazione digitale che proseguirà nei prossimi mesi, con l’obiettivo di offrire sempre più servizi e agevolare la partecipazione attiva della nostra comunità alla vita amministrativa e sociale della città».

Naturalmente tutto questo ha comportato una diversa organizzazione dei contenuti del sito che ora si suddividono in poche e chiare voci di menù così come previsto dalle linee guida di design per i servizi digitali della P. A: amministrazione: le informazioni relative alla gestione dell’ente, sia dal punto di vista politico che amministrativo, con i riferimenti di contatto per uffici e settori, giunta comunale e consiglio. In questa sezione è inoltre possibile accedere a Documenti e dati, una raccolta per tipologia, con campo di ricerca che facilita il recupero delle informazioni, di tutti i documenti istituzionali pubblicati e presenti sul sito, dai regolamenti, alla modulistica alla documentazione tecnica. Servizi: il comune, incentiva e supporta il cittadino affinché utilizzi Servizi online per i procedimenti e le richieste all’Ente, con l’obbiettivo di ridurre i tempi di risposta e le file. Ad oggi, ma in fase di implementazione, alcuni dei servizi disponibili al cittadino sono: imposta di Soggiorno, iscrizione al trasporto scolastico; iscrizione asili nido; iscrizione scuola infanzia; pagamenti digitali PAGOPA, portale Multe ,passo carrabile: autorizzazione all'apertura; argomenti: tutto quello che vogliamo sapere sul Patrimonio culturale dell’ente, sulle attività delle Associazioni o sulla Comunicazione politica e istituzionale, è visibile in una sola pagina di ricerca, che accorpa e organizza i contenuti del sito, in fase di aggiornamento; notizie, Eventi e Luoghi di interesse: il cittadino consulta i luoghi di interesse organizzati in schede, facilmente fruibili anche dai turisti, contatti e Faq completano l’aspetto dell’assistenza sui prodotti e della comunicazione diretta con l’ente.