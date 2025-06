CERVETERI – “Sei passi per rifiorire”. Questo il titolo dell’iniziativa in rosa che si terrà questa sera, ore 21, presso il bookstore Mondadori. Un evento guidato dalla naturopata Iside Vinci pronta a dedicare una serata interamente alle donne per poter imparare l’importanza del prendersi cura di sé nel quotidiano. «Una scintilla per rifiorire, un incontro profondo ma anche divertente», anticipa la naturopata affidandosi ad un video lanciato sui social in queste ore. Sarà una serata di meditazione ed esercizi energetici, «per risvegliare il potenziale di ciascuna».

La partecipazione (al femminile) è gratuita ma i posti sono limitati. Per questo si possono ricevere informazioni contattando il numero 06.87081325 o si può scrivere anche a whatsapp della libreria di largo Almunecar a Cerveteri che sta organizzando tantissimi eventi tra presentazioni di libri e altri incontri con scrittori e personaggi del territorio e non.

