SANTA MARINELLA – L’amministrazione comunale di Santa Marinella, nelle persone dei consiglieri Paola Fratarcangeli e Alessio Rosa e del delegato Giorgio Bottari, in accordo con il sindaco Pietro Tidei, ha intrapreso un’ulteriore iniziativa per tentare di risolvere il disagio manifestato da alcuni cittadini.

Confida in una definitiva soluzione della questione il sindaco Tidei che si dice fiducioso nella nuova azione introdotta dall’amministrazione comunale a favore dei cittadini.

“Dal primo dicembre, sarà infatti possibile segnalare il disservizio personalmente e sottoporlo all’attenzione della Rai, compilando e consegnando presso il Municipio di via Cicerone, un modulo con i propri dati”, ha annunciato il sindaco Tidei.

“Grazie al supporto di Raiway nei mesi scorsi, si è risolto il problema della mancanza di segnale radiotelevisivo per gran parte dell’utenza del territorio comunale. Ciò nonostante, alcuni cittadini rilevano ancora disagi e allora in accordo con il servizio televisivo nazionale si è giunti alla possibilità di personalizzare l’intervento. Confidiamo che questa ulteriore iniziativa possa servire per mettere fine all’annosa questione”, ha concluso il sindaco.

“Stiamo verificando, come chiesto dalla Rai, se ci sono ancora problemi nella ricezione del segnale, anche dopo che RaiWay la scorsa estate ha implementato il segnale introducendo la nuova tecnologia DVB-T2”, ha detto la consigliera Fratarcangeli.

“Ci rivolgiamo quindi ai cittadini interessati, chiedendo di compilare e consegnare il modulo in Comune così che si possa effettivamente verificare lo stato di fatto della ricezione del segnale televisivo e sottoporre alla Rai la situazione in tempo reale”, ha affermato il consigliere Alessio Rosa.

“I cittadini che hanno casa nel Comune di Santa Marinella - ha spiegato il delegato del sindaco alle problematiche del segnale tv, Giorgio Bottari – potranno inviare indicazioni sulla ricezione del segnale digitale terrestre RAI (e non quelli ricevuti in modalità diversa da questa, come satellite o internet), e segnalare eventuali disservizi residui a seguito del passaggio alla nuova versione DVB-T2”.

I moduli compilati dovranno essere consegnati all’URP entro il 15 dicembre, in forma cartacea o via e-mail.

Nei prossimi giorni saranno resi pubblici i dettagli sulla modalità di presentazione.

