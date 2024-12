LADISPOLI - Iscrizioni aperte per il servizio di trasporto scolastico per l'anno 2024-2025- La procedura potrà essere effettuata interamente online attraverso lo Spid. Gli utenti sprovvisti dell'identità digitale potranno recarsi allo sportello scuolabus (in piazza Falcone, al Comune) per effettuare l'iscrizione, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30 e il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.30. Da lunedì 10 giugno gli utenti potranno presentare la domanda online per il rinnovo dell’iscrizione al servizio di trasporto scolastico, mentre da lunedì 1 luglio è possibile presentare domande, sempre online, per le nuove iscrizioni e per il passaggio dalla materna all’elementare. La priorità verrà data alle domande in ordine di presentazione. Le richieste d’iscrizione al servizio vengono accolte durante tutto l’anno in base alla disponibilità. La conferma dell’iscrizione e il pagamento della prima rata saranno inviati all’indirizzo mail inserito nella domanda. Le tariffe del servizio verranno applicate in base al modello Isee, per chi non lo presenterà verrà applicato il massimo della tariffa.

©RIPRODUZIONE RISERVATA