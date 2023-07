LADISPOLI – Scontro violento tra uno scooter e un’auto all’incrocio tra via Fiume e via Venezia. Ad avere la peggio il minorenne ladispolano di 16 anni in sella al suo motorino che, per cause in corso di accertamento da parte dei vigili urbani intervenuti, è andato ad impattare lateralmente contro una Fiat Punto. Il giovane è caduto rovinosamente sull’asfalto. Sul posto i sanitari del 118 che lo hanno trasportato al Bambino Gesù di Palidoro in codice rosso. La prognosi è ancora riservata. L’uomo alla guida della Punto, 50enne residente in città, ha subito solo delle lievi escoriazioni al volto da addebitare quasi sicuramente allo scoppio degli airbag laterali. Per stabilire le cause dell’incidente e per gestire la viabilità è arrivata una pattuglia della Polizia locale di Ladispoli. Sul posto anche dei carabinieri. Traffico in tilt nel cuore cittadino.

Nello stesso giorno incidente anche sulla via Aurelia nei pressi di Furbara, a Cerveteri. Quattro i feriti dopo l’urto tra un furgone, con tre persone a bordo, e una Fiat 500. Nessuno di loro è in pericolo di vita. E da registrare anche un tamponamento fra tre auto al solito incrocio tra via Settevene Palo e l’imbocco autostradale per la Roma-Civitavecchia.

Indagini affidate in questo caso agli agenti della polstrada di Cerveteri-Ladispoli.

©RIPRODUZIONE RISERVATA