TARQUINIA - Scontro tra due camion nel pomeriggio lungo l’Aurelia all’altezza del chilometro 98, in località Monte Cimbalo a Tarquinia. Per cause in corso d’accertamento da parte della polizia stradale due mezzi pesanti si sono scontrati. Distrutta la parte anteriore di uno dei due mezzi pesanti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma, secondo quanto appreso, fortunatamente non si sarebbero registrati feriti. Il traffico è rimasto bloccato per diverse ore in direzione Roma, causando code e rallentamenti. L’ennesimo incidente ha scatenato la rabbia di automobilisti e residenti: “Il Pidocchio è pericoloso – dicono sui social - L’uscita “Riva dei Tarquini” è fondamentale per la viabilità locale. L’incolumità delle nostre famiglie deve essere tutelata. Vergogna».

