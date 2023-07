Brutto incidente sabato nel tardo pomeriggio su via Fontana Morella. Due auto, una Mini One e una Ford Fusion si sono scontrate, per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto si sono portati subito i sanitari del 118 che hanno trasportato i due, un 20enne e un 25enne all'ospedale Padre Pio di Bracciano. Per fortuna non sarebbero in pericolo di vita.