LADISPOLI – Un violento impatto quello di questa mattina intorno alle 9.30 sulla via Aurelia, di fronte alla Casa della Salute. Ad avere la peggio una donna 73enne, al volante di una Chevrolet Matiz, trasportata con l’ambulanza del 118 all’Aurelia Hospital dopo la prima assistenza fornita dai volontari di Assovoce. La prognosi al momento è ancora riservata. Nessuna conseguenza invece per l’uomo alla guida di una Dacia Duster, 60enne. Oltre ai sanitari, sulla statale sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale di Ladispoli a cui spetta ricostruire la dinamica dell’incidente. Non si è trattato di uno scontro frontale tra le due vetture. La Dacia era più avanti incolonnata nel traffico in direzione di Civitavecchia, quando la Matiz l’ha centrata in pieno da dietro. Da capire se tutto sia da ricondurre alla distrazione o a un malore. La circolazione stradale è andata in tilt per diverso tempo. Tanti incidenti in questa settimana a Ladispoli. L’ultimo era avvenuto in centro urbano all’alba all’incrocio tra via Taranto e via Flavia e quattro giovani, tutti tra i 23 e i 26 anni, erano rimasti feriti.

