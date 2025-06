LADISPOLI - La foto del mare azzurro “contornato” da una scia melmosa color marrone che di certo non invoglia ad entrare in acqua. Torna la stagione balneare e con essa tornano i soliti problemi. A cominciare proprio dalle condizioni del mare.E come ogni anno sui social si riapre il dibattito: colpa dei depuratori poco funzionanti che riversano a mare gli scarichi fognari, o si tratta semplicemente di una condizione ambientale: a causa delle alte temperature le alghe si decompongono formando quella scia?

«Nessuna causa inquinante», rassicurano esperti ed istituzioni alla ricerca di contromisure, ma intanto quelle chiazze melmose, nell’ultimo week end, hanno spinto i bagnanti ad uscire dall’acqua e rinunciare ad un po’ di refrigerio. Mucillagine che ha poi ha trascinato con sé cartacce e plastica. E IL COMUNE ACCELERA SULL’ARRIVO DELLA B ARCA “SPAZZAMARE”

Fenomeno naturale o no, il comune di Ladispoli vuole evitare nuovi scenari simili e sta cercando di accelerare l’iter dell’acquisto della barca “spazzamare”. Un mezzo adatto a soluzioni di questo tipo come confermato dal consigliere comunale di maggioranza e delegato al Demanio marittimo di Palazzo Falcone, Pierpaolo Perretta. «Intanto è doveroso ricordare che quelle scie avvistate l’altro pomeriggio da alcuni villeggianti – ha voluto precisare Perretta – erano alghe che a volte si possono presentare sotto costa per l’eccessivo innalzamento delle temperature dell’acqua, come avvenuto in passato del resto. Abbiamo avviato la procedura per ottenere questo natante che risolverebbe i problemi. Parliamo di una spesa di quasi 100mila euro, per altro già inserita in bilancio. Avevamo provato ad ottenere un finanziamento regionale ma l’attesa sarebbe stata superiore». La barca disinquinante potrebbe essere realtà già a luglio. Tra le caratteristiche tecniche quelle di rimuovere schiuma, alghe, plastica e altri rifiuti che a seconda delle correnti vengono trasportati da una parte all’altra del litorale e a volte si vanno a depositare sulla sabbia. Il battello ecologico da lavoro potrebbe avere una lunghezza di almeno 10 metri con personale qualificato a bordo. Solitamente questi natanti, a basso impatto ambientale sull’ecosistema, possono effettuare servizi antincendio, all’occorrenza essere equipaggiati per il monitoraggio e l’analisi dei fattori inquinanti, come possibili sversamenti illeciti dalle navi o dai torrenti naturali ma anche rappresentare un aiuto nei soccorsi a mare, tra l’altro molto frequenti in questo tratto costiero durante la stagione estiva. Una volta che saranno raccolti i rifiuti dallo “spazzamare”, sarà una ditta specializzata e certificata a occuparsi dello smaltimento e dello stoccaggio della sporcizia portata via dall’acqua.

