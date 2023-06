LADISPOLI – L’impatto violento nella notte sulla via Aurelia poi non si è saputo più nulla. Gli agenti della Polizia municipale ieri mattina hanno ritrovato soltanto l’auto distrutta a bordo carreggiata che tra l’altro aveva anche divelto alcuni segnali stradali. I vigili urbani, coordinati dal comandante Sergio Blasi, hanno verificato che la vettura incidentata, una Ford, era stata presa a leasing. A terra il personale della municipale ha rinvenuto una bottiglia d’acqua e diversi fazzoletti di sangue probabilmente di chi era alla guida. Gli agenti stanno cercando di capire se il conducente sia stato soccorso da un mezzo del 118 e trasportato eventualmente in ospedale ma fino a ieri pomeriggio le ricerche avevano dato esito negativo e l’auto era ancora lì sul rettilineo della statale per essere poi rimossa solamente in serata.

