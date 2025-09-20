LADISPOLI – Il consiglio comunale ha votato all’unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria al luogotenente Umberto Polizzi, storico comandante della stazione dei carabinieri di Ladispoli, recentemente andato in pensione. Con questa decisione l’amministrazione e l’intera città hanno voluto rendere omaggio a una figura che, per anni, ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale per la comunità. Il luogotenente Polizzi, attraverso il suo impegno quotidiano, ha garantito sicurezza, legalità e vicinanza ai cittadini, instaurando un rapporto di fiducia profondo con il territorio. Durante la seduta, i consiglieri hanno sottolineato come l’ormai ex comandante abbia incarnato i valori dell’Arma con dedizione e umanità, distinguendosi non solo per le capacità professionali ma anche per la disponibilità e la sensibilità nei confronti della popolazione. Il sindaco Alessandro Grando, a margine del voto, ha voluto rivolgere un pensiero al militare. «Conferire la cittadinanza onoraria al luogotenente Polizzi è stato un atto dovuto. Per anni ha servito Ladispoli con lealtà, passione e spirito di sacrificio, diventando un esempio per tutti noi e un punto di riferimento per la nostra comunità». Polizzi in passato ha diretto i comandi di Spoleto, Avellino, Napoli e Scampia dove ha svolto servizio nella sezione omicidi impegnandosi nel contrasto alla criminalità organizzata. Ha ottenuto prestigiosi attestati nella carriera ed encomi ad Avellino per aver sgominato un clan specializzato nelle truffe agli anziani in varie città della Campania e a Frosinone. Prima di arrivare a Ladispoli era comandante nella caserma della vicina Cerveteri.

