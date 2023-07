S. MARINELLA – Torna di nuovo a far parlare di se il problema che ogni estate assilla residenti e turisti, cioè quello della mancanza del segnale Tv. Una tematica che almeno quattro sindaci hanno trattato, ma che nessuno è riuscito a risolvere. Questa volta a polemizzare su questo tema, è Stefano Fossati, che sui social ricorda che “è ricominciato il tormentone estivo che non si vede la televisione. Da alcuni giorni, in zona Capolinaro, non si captano più le trasmissioni televisive. Il segnale ritorna di notte, poi, durante il giorno scompare e non c'è distinzione, non si captano i segnali di alcuna emittente nazionale. Quindi, niente telegiornali, intrattenimento o film. Paghiamo iniquamente un canone RAI solo perché deteniamo in casa un apparecchio televisivo, ma lo Stato abbia almeno la decenza di provvedere affinchè si si possa ricevere correttamente il segnale. Vorrei conoscere la posizione dell'amministrazione comunale su questo tema”. A rispondere è l’assessore ai servizi sociali Pierluigi D’Emilio. “L'amministrazione si è attivata più volte con la Rai – spiega D’Emilio - arrivando a proporre ai cittadini di firmare una class action che purtroppo, però, ha visto un numero molto esiguo di firmatari. In questa consigliatura è stato nominato un apposito delegato a questo tema. Comunque il problema è che siamo in un cono d'ombra ricettivo tra il segnale proveniente dalla Toscana e quello da Roma. La soluzione sarebbe quella di installare, da parte della Rai, un ripetitore, ma la stessa sembra non ne voglia sapere di effettuare questo investimento. Il problema aumenta nel periodo estivo perchè il caldo crea maggiori difficoltà nella propagazione del segnale. Comunque noi continueremo a portare avanti questa battaglia”.

