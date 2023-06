CIVITA CASTELLANA – «Attenzione: allarme lancio sassi sulla strada provinciale 74, che da Civita Castellana porta a Corchiano, all’altezza del Quartaccio».

E’ l’allarme lanciato sui social e che, in breve tempo, ha fatto il giro di bar e piazza della città delle ceramiche. «Attenzione in questo punto di strada poco prima dell’Aldero Hotel, tirano sassi alle auto, noi siamo stati colpiti circa 20 minuti fa al finestrino posteriore, state attenti». Così Laura T. in un post pubblicato su Facebook alle 23,25 di domenica, spiegando di avere segnalato ai carabinieri l’accaduto. E che non sarebbe la sola vittima: «Di Corchiano –spiega – siamo tre». Domenica sera in particolare, secondo le testimonianze a commento dell’allerta social, sarebbe successo anche ad altri, sempre dopo notte, quando ormai era buio. Un paio di persone avrebbero visto «due ragazzetti» scappare dal parcheggio, suggerendo di avvisare le forze dell’ordine e chiedere loro di visionare i filmati delle telecamere della videosorveglianza. Un’altra utente, K.D.G., che viaggiava in auto col marito e due figlie piccole, avrebbe riportato un piccolo danno allo sportello: «In due punti differenti perciò erano due sassi. La botta è stata forte».

