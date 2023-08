CERVETERI – Pensavano di averla fatta franca e invece sono stati beccati dai carabinieri. Individuati e denunciati i due vandali che la sera del primo agosto, poco prima di mezzanotte, avevano preso a sassate il bus di linea del trasporto locale. Si tratta di un 15enne e un suo amico 17enne, il primo residente in città e il secondo a Roma ma in villeggiatura dalla zia durante l’estate. Sono stati convocati in caserma a Cerveteri e denunciati per danneggiamento aggravato anche se la procura valuta pure l’interruzione di pubblico servizio visto che l’autista del bus era stato costretto a sospendere la corsa. I due erano subito fuggiti da via Settevene Palo, il luogo della sassaiola, facendo perdere le loro tracce ma non sapendo di essere stati ripresi dagli impianti di videosorveglianza pubblici. Dopo pochi giorni i militari cerveterani, coordinati dalla compagnia di Civitavecchia, li hanno rintracciati.

I vandali a quanto pare stavano facendo confusione oltre che manovrare con imprudenza il martelletto rompivetro. In quel momento è intervenuto l’autista del mezzo che li invitati a mantenere un comportamento corretto. I ragazzi sono scesi e come risposta hanno bersagliato l’autobus. Pochi giorni prima un altro bus, non il 23 danneggiato, era stato quasi sfiorato da altre pietre scagliate sempre da teppisti. Fatti condannati apertamente anche dal sindaco. «Un episodio inaccettabile – aveva commentato Elena Gubetti - contro il quale serve l’indignazione di tutti, anche per lanciare un segnale a chi pensa che ci possa essere tolleranza verso comportamenti di questo genere». Tuttavia non è la prima volta che gli autisti del servizio del trasporto pubblico vengono presi di mira, assaliti e aggrediti. Un anno fa un conducente su un autobus partito da Cerveteri era stato aggredito e ferito con una coltellata.

