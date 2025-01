CERVETERI - Festeggiamenti rinviati in città per Sant'Antonio Abate. L'appuntamento, slitattato a causa del maltempo, è ora per sabato prossimo alle 15.30. Si partirà dalla cupoletta di Sant'Antonio con la benedizione del fuoco e la processione con la Statua del Santo lungo le strade del centro per arrivare alla chiesa di Sant'Antonio nel cuore del Rione Boccetta. In programma anche la sfilata dei carri e la benedizione degli animali.

©RIPRODUZIONE RISERVATA