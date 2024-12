SANTA MARINELLA – Partita nei giorni scorsi un’ampia operazione di pulizia generale che interesserà tutta Santa Severa. La decisione è arrivata dopo un importante incontro tra il sindaco Pietro Tidei, i responsabili della Santa Marinella Servizi e Gesam. «Abbiamo eseguito un sopralluogo per le vie di Santa Severa e constatato l’urgenza di un intervento immediato per la pulizia e il riordino delle strade, delle vie e del verde pubblico – ha spiegato il sindaco dopo l’incontro - la tromba d’aria di lunedì ha senza dubbio messo ancora di più in evidenza l’urgenza dell’intervento. Si tratterà di eseguire un’attività straordinaria di taglio dell’erba ai margini di strade e marciapiedi, la raccolta di aghi di pino e fogliame e la spazzatura generale dell’intero territorio. E per questo la Santa Marinella Servizi si è impegnata ad eseguire tutte le operazioni di pulizia del verde entro la settimana. Sollecitiamo i proprietari di case con giardino a fare altrettanto e potare siepi e piante che sbordano su marciapiedi e aree pubbliche. Allo stesso tempo, avvisiamo tutti i residenti e gli abitanti della frazione, che non sarà più tollerata l’inosservanza delle regole di raccolta differenziata che non è praticata dai cittadini su tutto il territorio come si dovrebbe. Niente più sacchi neri, ma uso dei mastelli come previsto dal regolamento e che sono in distribuzione presso l’eco sportello di piazza Civitavecchia e si potranno ritirare mostrando il regolare pagamento della Tari. Gli agenti della Polizia locale seguiranno le operazioni di raccolta e saranno pronti a sanzionare i cittadini che ancora usano sacchi neri e gettano i rifiuti di casa senza differenziare tra umido, carta, plastica e vetro». «Tra dieci giorni rifaremo il punto della situazione e verificheremo lo stato dell’intervento».

