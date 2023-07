TOLFA - I residenti della frazione di Santa Severa Nord stanchi "delle non risposte dell'amministrazione, del lassismo, dell'incuria: ci sentiamo davvero inascoltati". I cittadini lamentano: "poca attenzione alla gente della frazione e ai loro problemi; poca pulizia, poche luci e fioche, erbacce, il sottopassaggio tanto desiderato dai pendolari ma nessuno ascolta, poche risposte (se non nessuna) da parte della sindaca e dell'amministrazione comunale: altro che Oasi felice, qui i problemi ci sono e persistono senza che nessuna intervenga". In questi giorni poi sono in molti a non gradire la fontana rotta e l'assenza dei pesci. "Ma la fontana la ricostruiranno o deve testare così, un monumento all'incuria? Della fontana non se sa niente e non c'è stata e non c'è nessuna comunicazione per fare sì che noi cittadini ne sappiamo qualcosa. Vederla in queste condizioni è un pianto: ci piaceva tanto. Auspichiamo che venga rifatta e che non avvenga come sempre che tutto inizia, ma niente finisce - scrivono I cittadini di Santa Severa Nord - dopo tanti anni di vita di questa fontana hanno deciso di toglierla per farne che? La rifaranno più bella con le luci e la musica? Ci piacerebbe tanto sapere informazioni e avere risposte. La fontana è una metafora di questa amministrazione muta come un pesce e lenta come una tartaruga: sparisce e poi riappare prima delle elezioni". ©RIPRODUZIONE RISERVATA