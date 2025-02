FIUMICINO - Un defibrillatore al cimitero di Santa Ninfa. Lo strumento per il primo soccorso è stato inauguratodal primo cittadino, Mario Baccini, e posizionato all’esterno del cimitero.

Tale iniziativa rientra nell’ambito del progetto “cimiteri cardioprotetti” portato avanti dal Gruppo Altair Funeral. Un investimento mirato ad implementare le ”reti salvavita” già presenti nelle città in aree sensibili quali i cimiteri. Il defibrillatore è stato installato in uno spazio comune ben visibile, condiviso e facilmente accessibile a tutti, segnalato da apposita cartellonistica. Presenti all’inaugurazione, l’assessore Angelo Caroccia e la Croce Rossa italiana di Fiumicino.

Giovedì 27 febbraio alle ore 11.30, presso la sede della Fiumicino Tributi in P.zza C. A. Dalla Chiesa 10, verrà inaugurata una postazione che ospiterà il DAE (defibrillatore semi-automatico esterno), su iniziativa dell'Amministrazione.

Per l’Amministrazione Comunale, saranno presenti il sindaco Mario Baccini, il presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, e l’assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati.

Il defibrillatori sono lo strumento cruciale per salvare vite e migliorare la risposta alle emergenze sanitarie.

Infatti, in caso di arresto cardiaco, ogni minuto conta e un defibrillatore può ripristinare il ritmo cardiaco normale, aumentando le probabilità di sopravvivenza.

I moderni defibrillatori automatici esterni (DAE) sono progettati per essere utilizzati anche da persone senza formazione medica. Forniscono istruzioni vocali e visive, rendendo l'uso accessibile a tutti. La disponibilità di defibrillatori in spazi pubblici, può significativamente migliorare i tassi di sopravvivenza in caso di emergenza cardiaca.

La presenza di defibrillatori in luoghi pubblici aumenta anche la consapevolezza riguardo ai problemi di salute cardiaca e incoraggia le persone a imparare le manovre di rianimazione cardiopolmonare (RCP).

Importante è anche il supporto alla comunità: la disponibilità di defibrillatori dimostra un impegno da parte delle istituzioni e delle comunità per la sicurezza e la salute dei cittadini.