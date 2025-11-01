SANTA MARINELLA – «Il sindaco Tidei annuncia in pompa magna l'intenzione di candidare Santa Marinella a sito patrimonio mondiale dell’umanità, definendola una bellezza unica da offrire al mondo. L'iniziativa, che dovrebbe essere discussa in consiglio comunale, scatena la nostra indignazione”. A dirlo è il responsabile della lista civica Io Amo Santa Marinella Stefano Marino. “Santa Marinella – continua il civico - era senza dubbio la Perla del Tirreno, una bellezza unica e invidiabile. Oggi, purtroppo, è l'ombra di sé stessa. Basta guardarsi intorno per vedere il risultato di anni di politica miope. Una rete viaria devastata dalle buche e dai marciapiedi crollati, come testimoniano i cittadini ogni giorno. L'umiliazione delle nostre spiagge libere nell'ultima estate, lasciate in condizioni di degrado e sporcizia, indegne di qualsiasi località turistica. Rifiuti, erba alta, mancanza di decoro in ogni angolo della città. Il sindaco parla di progetti di recupero e promozione turistica, ma la realtà è che ha distrutto e depredato la bellezza e la dignità di questa città con l'abbandono e l'incuria. È inaccettabile che si parli di Unesco quando la nostra città non è in grado di garantire l'abc di una vita civile. I cittadini non hanno bisogno di slogan altisonanti, hanno bisogno di servizi, sicurezza, strade percorribili e pulizia”. ©RIPRODUZIONE RISERVATA