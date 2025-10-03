S. MARINELLA – Sabatato 4 e domenica 5 ottobre, sono due giornate per ricordare come i nostri amici a 4 zampe hanno bisogno d’aiuto. Gli animali soccorsi dall’Ente Nazionale Protezione Animali nel 2024 sono stati 97.746 in più rispetto all’anno precedente.

E questo nonostante la nuova sensibilità che si è affermata negli ultimi anni e alla legge Brambilla, entrata in vigore a luglio, che li tutela come esseri senzienti.

Insomma, si tratta di un’occasione speciale per festeggiare non solo chi riempie le nostre vite di amore, gioia e compagnia, ma soprattutto i meno fortunati.

E la piccola sezione locale di Santa Marinella non poteva mancare all’appuntamento.

I volontari per domenica hanno organizzato una merenda solidale presso il bar pasticceria La Colazione, in via Aurelia 347 dove, dalle 17 alle 19.30 , potranno consumare una fettona di torta, tanti dolcetti e una bibita. L’intero ricavato, detratte le spese, andrà interamente devoluto alla storica colonia felina del castello di Santa Severa, conosciuta come Aristogatti.

Le esigenze a cui i volontari devono fare fronte sono moltissime, dalle cure veterinarie, all’alimentazione, ai medicinali, ai ricoveri per l’inverno che si avvicina. E fra le mura dell’antico maniero, ricco di storia e di reperti, ci sono molti gatti che ne hanno bisogno.

L’ultima arrivata è la piccola Pallocchetta, una deliziosa gattina bianca tigrata grigia, abbandonata dai vacanzieri e salvata da un ragazzo di buon cuore che però non può tenerla, e che adesso è in attesa di adozione.

La sezione locale non gode di sovvenzioni o di finanziamenti di alcun tipo. Una partecipazione numerosa darà modo ai volontari di continuare ad aiutare i felini del territorio.

Per tutto il mese di ottobre la piazza virtuale su Amazon permetterà, comunque, a tutti di sostenere i progetti del più antico Ente per la protezione degli animali, è di far sentire il proprio affetto agli animali senza famiglia.

Durante l’intero mese di ottobre, infatti, è possibile scegliere tra tanti prodotti da donare ai nostri amici a quattro zampe: cibo, cure e coccole.

