S. MARINELLA – Nella giornata del Giubileo dei Sub, la mattinata è stata dedicata alle donne e agli uomini che contemplano e salvaguardano la bellezza delle profondità del mare e delle sue creature. È quella organizzata dalle diocesi di Porto-Santa Rufina e di Civitavecchia-Tarquinia con il Giubileo che si è tenuto al porto turistico. L’evento, promosso dai due uffici diocesani di apostolato del mare, diretti rispettivamente da don Eduardo Juarez e Fabrizio Giannini, ha coinvolto la Diving, associazioni subacquee e nuclei subacquei dei diversi Corpi di Stato. Dopo l’accoglienza, il vescovo Gianrico Ruzza, ha presieduto la preghiera di ringraziamento e di sostegno per le attività dei sub e per le loro famiglie. Subito dopo i sub si sono imbarcati per l’immersione e rendere omaggio alla statua della Madonna posta nel fondale antistante il porticciolo. “Con i loro oltre 120 chilometri di costa, che coprono tutto il litorale settentrionale della regione Lazio – dicono gli organizzatori - le diocesi sentono la responsabilità di incontrare, dialogare e accompagnare coloro che sono impegnati per lavoro o per passione nei diversi ambiti marittimi. Il settore della subacquea coinvolge persone che vivono lo stupore per la manifestazione della vita e della bellezza nell’ambiente sottomarino. Il richiamo allo splendore del mare chiede dunque di deprecare scelte e pratiche letali per l’integrità e la fragilità dei complessi sistemi biomarini come accade con l’inquinamento da plastica e da sostanze chimiche, l’overfishing e i rifiuti della pesca. “Desidero esprimere la stima e la riconoscenza – ha detto Gianrico Ruzza - alle diverse espressioni della subacquea, la subacquea ricreativa, culturale, di ricerca e di servizio alla sicurezza e all’ordine, che ci aiutano a vivere e godere in serenità e armonia il meraviglioso mondo marino”. Per il pastore di Porto-Santa Rufina e di Civitavecchia-Tarquinia il Giubileo dei sub “è un momento importante per la nostra vita ecclesiale perché andiamo a incontrare Dio nella preghiera contemplando l’opera delle sue mani che i subacquei vivono nelle profondità del mare. L’attività subacquea, legata al desiderio di conoscere e scoprire, è un'icona di ciò che rappresenta la vita del cristiano nella sua ricerca del mistero del senso autentico della vita”.

