SANTA MARINELLA - Un nuovo sopralluogo si è svolto ieri mattina a Lungomare Pyrgi di Santa Severa con il sindaco Pietro Tidei e la consigliera delegata allo sport Marina Ferullo, per verificare gli interventi di pulizia e messa in sicurezza dell'intero sito della ex Polisportiva, oggi conosciuto come Sporting Club. “Abbiamo potuto constatare ancora una volta lo stato di abbandono e di degrado che per anni hanno regnato in questo splendido parco a pochi passi dal mare purtroppo negato alla cittadinanza - ha affermato il primo cittadino - l'amministrazione comunale sta valutando la possibilità di affidarlo in gestione provvisoriamente ad un addetto che in cambio possa continuare a mantenere pulito l'intero sito, sicuro, agibile e accessibile a tutti, con campi da tennis ed impianti sportivi a norma. Sempre temporaneamente e in occasione della pronta stagione estiva, vogliamo rispondere alle richieste sollevate dai cittadini, realizzando un parcheggio per dare modo a villeggianti e residenti di depositare la propria vettura nell'eventualità non si trovi posto sul lungomare. L'area potrà essere quindi riservata a coloro che sceglieranno di trascorrere la propria giornata al mare raggiungendo gli stabilimenti balneari circostanti. Si è dato ordine inoltre alla Multiservizi di ripulire e recuperare gli altri spazi collocati lungo via Cartagine e nei pressi dell'ex colonia marina, in modo tale da riservare ulteriori posti auto ai bagnanti che ogni anno affollano le nostre spiagge”. “Il sito dell'ex Polisportiva – conclude Tidei - tornerà ad essere il parco dei santaseverini e di tutti coloro che avranno il desiderio di frequentarlo per qualche ora in relax, al fresco, al tramonto e per le famiglie che avranno la possibilità di raggiungere la zona ludica. In questo modo non solo Santa Marinella avrà i suoi parchi valorizzati, anche Santa Severa, potrà finalmente avere aree verdi pubbliche gratuite. Alla città chiediamo pazienza in quanto cercheremo di operare nel più breve tempo possibile per restituire decoro al tratto, impianti sportivi agibili ed un punto ristoro fornito”.

