SANTA MARINELLA – Nel corso dell’ultimo consiglio comunale, la città ha celebrato i successi di tre cittadini che hanno raggiunto traguardi di eccellenza in diversi campi. La professoressa Marinella Giacchetta, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento nel settore dell'istruzione scolastica, nell'ambito del progetto Label Europeo delle Lingue 2024, nel programma Erasmus. La sua dedizione e il suo approccio innovativo all'insegnamento delle lingue presso l'Istituto Comprensivo Salvo D'Acquisto di Cerveteri, hanno fatto la differenza, portando il suo lavoro ad essere premiato in una graduatoria europea. Questo risultato sottolinea l'importanza di un'istruzione di qualità ed impegno nel promuovere l'apprendimento delle lingue. Daniele Di Nardo Di Maio, di soli 18 anni, ha portato il nome di Santa Marinella sul prestigioso palcoscenico della Carnegie Hall di Manhattan. Studente del Liceo Musicale Galileo Galilei e del Conservatorio di Musica Santa Cecilia di Roma, Daniele ha superato la prima fase del “Crescendo International Competition”, dimostrando un talento musicale e una passione che lo ha portato a competere a livello internazionale. Marco Paparoni, filmmaker e viaggiatore di 29 anni, ha intrapreso un'epica traversata atlantica di 4.000 miglia. Una impresa che lo ha portato dalle coste italiane alla Martinica, passando per luoghi iconici come lo stretto di Gibilterra e le Canarie. La sua avventura non è solo un viaggio fisico, ma anche una narrazione visiva, documentata in una miniserie visibile su YouTube e presto sarà su piattaforme di streaming. Questo progetto testimonia la sua passione per l'esplorazione e la sua abilità nel trasformare esperienze di vita in storie coinvolgenti. “Come Sindaco di Santa Marinella – dice Tidei - esprimo le mie più sincere congratulazioni a Marinella, Daniele e Marco. I loro successi sono motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità e rappresentano un esempio di eccellenza e dedizione. Siamo fieri di avere cittadini così talentuosi che portano il nome di Santa Marinella nel mondo”.

©riproduzione riservata