SANTA MARINELLA – Verrà celebrata oggi la Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne. In questa occasione, sono state organizzate alcune iniziative, sotto un’unica rassegna denominata “D’amore non si muore”, un titolo significativo per sensibilizzare contro la violenza di genere. Il programma prevede per le 10.30 il flash mob al Porticciolo degli alunni e delle alunne dell’Istituto Comprensivo Piazzale della Gioventù. Nel pomeriggio presso la biblioteca civica si terrà l’esposizione “Perladonna, l’arte contro la violenza”, a cura degli artisti di Perlarte.

Alle 17, sempre alla biblioteca, verrà presentato il libro “La mia casa è un’isola” di Stefania Aphel Barzini. Introdurrà la presidente della consulta delle donne Paola Fratarcangeli e intervisterà l’autrice la giornalista di La 7, Silvia Mauro. Interverranno il sindaco Pietro Tidei e l’assessore alla cultura Gino Vinaccia. La sera il Castelletto, sede della Polizia locale, sarà illuminato di rosso, colore simbolo della giornata. “La giornata offre l’occasione per riflettere sull’emergenza che sta affliggendo la nostra società – commenta il sindaco - è compito delle istituzioni mantenere alta l’attenzione su questo tema e lavorare per educare al rispetto, partendo dai giovani”. L’assessore alla cultura Gino Vinaccia invita tutti a partecipare alle iniziative in programma. “E’ importante che ci sia grande partecipazione e sensibilità nei confronti di una giornata – dice Vinaccia - che vuole promuovere la solidarietà tra generi e il rispetto, perché si crei un tessuto sociale forte che contribuisca a eliminare ogni forma di violenza”. Impegnata nelle attività della Consulta delle Donne, la delegata alle pari opportunità Paola Fratarcangeli, sottolinea la necessitò di promuovere azioni a sostegno delle donne vittime di violenze. “In questa occasione, presenteremo un libro sulla biografia di Rosa Balestrieri, cantante folk e femminista ante litteram, la cui vita è stata segnata da povertà e violenze - afferma la consigliera- con la consulta abbiamo aderito al progetto dell’associazione Salva Mamme, a supporto delle donne che fuggono dalle violenze domestiche”.

