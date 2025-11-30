SANTA MARINELLA – Il partito democratico di Santa Marinella e Santa Severa chiede le dimissioni dal cda della Multiservizi di Iachini. «Per coerenza,- spiega la segretaria dem Lucia Gaglione - se un gesto di dimissioni è stato ritenuto necessario da parte dell’ex consigliere Jacopo Iachini, allora altrettanta coerenza vorrebbe che anche il padre, oggi membro del consiglio di amministrazione della Multiservizi, rimettesse il proprio incarico fiduciario. Tale incarico è stato infatti conferito dall’ex sindaco Tidei in qualità di socio unico della municipalizzata». «Le dimissioni del consigliere di maggioranza, sottoscritte dal notaio insieme al centrodestra, hanno infatti avviato lo scioglimento anticipato del consiglio comunale, gettando la città in una fase di incertezza e smarrimento – afferma il Pd - Le motivazioni addotte non appaiono credibili e sembrano riconducibili più a dinamiche personali che a una scelta realmente orientata al bene della comunità».

«Significativo, in questo senso infatti, è il riferimento dell'ex consigliere a presunti “progetti improrogabili”, evocati ma mai concretamente sviluppati – sottolinea Lucia Gaglione - Temi di tale rilevanza avrebbero comunque meritato un confronto pubblico trasparente, non un gesto che oggi condanna Santa Marinella e Santa Severa al commissariamento. Una decisione le cui conseguenze ricadranno su un’amministrazione commissariale costretta a gestire in tempi ristretti tutti i progetti in essere del Pnrr senza la necessaria continuità politica».

«Il Partito democratico ha sempre lavorato per il bene della città – assicura la segretaria – realizzando interventi importanti nei lavori pubblici, nella valorizzazione del patrimonio storico-archeologico, nella promozione culturale e nella cura quotidiana della frazione di Santa Severa. Un impegno portato avanti con competenza e determinazione dai nostri rappresentanti Andrea Amanati, Paola Fratarcangeli, e i delegati Sonia Cervellin e Fabio Formicola. Oggi rispondiamo con fermezza a un gesto che nulla ha a che vedere con l’interesse della cittadinanza e che lascia la comunità smarrita e priva di una guida stabile».

Il Pd guarda al futuro: «Il nostro impegno non si ferma: continueremo a lavorare con serietà, senso di responsabilità e trasparenza, proponendo soluzioni concrete per garantire un futuro migliore. Vogliamo rassicurare i cittadini: il lavoro costruito non andrà perduto. Siamo pronti a rimetterci in campo con rinnovata energia, forti dell’esperienza maturata e determinati a riportare serenità e prospettiva alla nostra città – conclude la segretaria Gaglione - Le porte del Partito democratico restano aperte al dialogo e alla collaborazione per garantire un futuro di crescita e sviluppo per Santa Marinella e Santa Severa».

©RIPRODUZIONE RISERVATA