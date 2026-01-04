SANTA MARINELLA – Il Comune di Santa Marinella ha ufficialmente affidato l’incarico per la redazione dei Peba (Piani di eliminazione delle barriere architettoniche), ai sensi della Leg. Reg.74/1989, per la rivelazione e la classificazione delle barriere architettoniche sul territorio comunale.

L'incarico fa seguito alla sentenza del Tar del Lazio (num. 20867/2024) che ha accolto il ricorso dell’associazione Luca Coscioni contro il Comune di Santa Marinella proprio sull'adozione di Peba da parte del consiglio comumale avvenuta nel 2023, ritenuto "lacunoso, sia per quanto riguarda i luoghi presi in considerazione sia per quel che concerne i possibili ostacoli a soggetti affetti da disabilità visiva".

Dal canto suo il Comune è impegnato da tempo in interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche, come dimostrano gli edifici pubblici, Municipio, Biblioteca Civica e la realizzazione di parchi con aree giochi accessibili.

Con il Peba l'obiettivo è trasformare l'intero territorio comunale in uno spazio inclusivo, garantendo a tutti i cittadini, indipendentemente dalle capacità motorie o sensoriali, la piena fruibilità di spazi urbani.

Sarà compito della società EnergiArchitettura S.r.l redigere un documento tecnico, che preveda il censimento dello stato attuale di piazze, strade, parchi e uffici pubblici, l'individuazione delle criticità e la loro catalogazione in base alla gravità dell'ostacolo. L'affidamento, per un importo totale di 10.000 euro, risponde quindi alle direttive regionali, che promuovono l’integrazione sociale attraverso l’accessibilità.

Il passo successivo dovrà prevedere la formulazione di proposte progettuali concrete per l’eliminazione delle barriere individuate e una stima dei costi per gli interventi necessari.

Per Santa Marinella, città a forte vocazione turistica, i Peba rappresentano anche un'opportunità di sviluppo: una città senza barriere è una città più accogliente per le famiglie, gli anziani e i turisti con disabilità.

È della scorsa estate l'attribuzione al Comune di Santa Marinella della Bandiera Lilla, un riconoscimento nazionale conferito ai Comuni che si impegnano attivamente per abbattere le barriere architettoniche e offrire un’accoglienza turistica inclusiva.

La sfida per Santa Marinella resta complessa a causa della conformazione storica e morfologica di alcune aree della città.

L'accessibilità non è un traguardo finale, ma un processo di miglioramento continuo che richiede il contributo di tutti: istituzioni, operatori turistici e cittadini.

