S. MARINELLA - Si terrà giovedì alle 18, nei locali della Casina Trincia, il secondo “Tavolo sul Turismo”, rivolto a tutti gli operatori del settore della città. L’incontro, organizzato dal sindaco Pietro Tidei e dal delegato al turismo Alessio Manuelli, vuole essere una occasione per informare e aggiornare sulle iniziative avviate dall’amministrazione comunale in questi ultimi mesi. Il tavolo tematico è nato lo scorso novembre, con l’obiettivo di avviare un confronto tra istituzioni, professionisti, associazioni e rappresentanti delle attività impegnate del settore turistico e ricettivo. Durante la riunione, verranno illustrati i progetti che l’Ente sta portando avanti per sostenere il settore, alla luce dell’impegno assunto dal sindaco e dal delegato al turismo. “Un impegno che riguarda tutti i soggetti interessati, invitati a sedere al tavolo per discutere e proporre suggerimenti - ha detto il sindaco Tidei - sarà l’occasione per condividere strategie e programmi utili a migliorare l’offerta turistica della nostra città, che può dare ancora molto. I privati hanno un ruolo centrale, ma anche il Comune farà la sua parte nella promozione del territorio”. Sarà cura del consigliere Manuelli, durante l’incontro di giovedì, entrare nel vivo dei progetti che il Comune sta portando avanti e parlare dei nuovi servizi che saranno attivati all’inizio della stagione estiva. “Abbiamo ascoltato le proposte e cercato di rispondere alle richieste avanzate dagli operatori la scorsa volta – spiega Manuelli - invitiamo gli interessati a non mancare a questo secondo incontro, da cui sono certo scaturiranno altre nuove idee. Il confronto tra istituzioni e operatori è funzionale al miglioramento del settore, che oggi necessita di nuovo slancio e di idee innovative”. Per partecipare occorrerà inviare mail a protocollosantamarinella@postecert.it o accreditarsi il giorno stesso presso la Casina Trincia.