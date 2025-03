S. MARINELLA – Nel dibattito interno alla maggioranza Tidei si fanno apprezzamenti dalle varie forze politiche. “Si leggono sui giornali, sui siti di informazione online, sui social, dichiarazioni di chi si straccia le vesti per l’ingresso di Forza Italia in maggioranza – dice in una nota il responsabile cittadino di Italia Viva Pierluigi D’Emilio – Sinceramente non è un nuovo ingresso perché Forza Italia era già candidata nella lista dei Moderati che ha sostenuto Tidei. Molti dei suoi iscritti e simpatizzanti hanno votato la coalizione che ha vinto le ultime comunali, ben consci che era sbagliato guardare ad uno schieramento al cui interno c'erano e ci sono posizioni politiche estreme per non dire estremiste. Quindi la novità quale sarebbe? L'ingresso di Gino Vinaccia come tesserato? Ben venga che si porti un contributo più moderato che guardi al terzo polo che, come Italia Viva, può solo farci piacere. La coalizione guidata da Pietro Tidei nasce proprio con questo intento fin dall'inizio. Cosa che venne evidenziata durante il congresso nazionale di Italia Viva alla presenza di Matteo Renzi e Maria Elena Boschi. Quello che è accaduto e sta accadendo, non a Santa Marinella ma in Italia, è politicamente importante perché dimostra che le forze moderate e progressiste iniziano a prendere consapevolezza che non si può andare avanti con posizioni urlate e slogan ad effetto, ma servono risposte concrete. Le forze politiche devono uscire dal contesto ideologico e confrontarsi con quello delle idee. Santa Marinella ha scelto un progetto chiaro fin dall'inizio. Se poi qualcuno vuole urlare che si accomodi. In questa coalizione c'è chi ha scelto di essere civico, e chi come noi crede che per fare politica si debba essere in un partito. Tutte scelte rispettabili, quello che conta è l'impegno ed una visione di ampio respiro. Un augurio a Gino Vinaccia per il percorso intrapreso, un augurio a tutte le componenti della maggioranza per un nuovo e rinnovato slancio volto a fare meglio e di più. Italia Viva sostiene e continua a sostenere il Sindaco Tidei con tutta la determinazione possibile in virtù dell'ottimo lavoro svolto in questi anni e dello sforzo profuso. Santa Marinella sta cambiando sotto moltissimi aspetti, infrastrutturali e non solo”.

