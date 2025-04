S. MARINELLA - In occasione della giornata dedicata al pianeta terra, celebrata in tutto il mondo il 22 aprile, sabato prende il via una serie di iniziative che si protrarranno anche nei fine settimana successivi, per sensibilizzare e coinvolgere la comunità sull'importanza della tutela dell’ambiente e del territorio. “Abbiamo pensato per il secondo anno consecutivo di riunire in un unico programma le attività organizzate e promosse nel nostro Comune – dice il sindaco Pietro Tidei - attraverso iniziative culturali e ecologiche desideriamo sensibilizzare i cittadini su una sostenibilità più ampia, capace di intrecciare ambiente, cultura e inclusione sociale. Questa giornata è un invito a riflettere e a celebrare insieme la nostra capacità di immaginare un mondo più sostenibile”. Il programma, curato dall’amministrazione comunale, prenderà il via il 5 aprile alle 10,30 con la 5^edizione di “Lo sport incontra l’ambiente” a cura dell’associazione Msp, che si dedicherà alla raccolta di materiale di scarto sulla spiaggia del Marangone. L’iniziativa è aperta a tutti coloro che vorranno dare il proprio contributo. Sabato 12 aprile alle 11 i volontari di NPL accoglieranno i bambini e le bambine in biblioteca per le letture di “Tutti giù per Terra”, una serie di racconti a tema ambientale. Lo stesso fine settimana sarà possibile visitare la Riserva Naturale di Macchiatonda. Il cancello si aprirà alle 10.15 alle con uscita alle 13 e poi dalle 13 con uscita alle 15,30. Per le visite con guida occorre prenotare entro il venerdì al 345 2554653. Domenica 13 aprile alle 10, per chi ama l’archeologia, è possibile visitare gli scavi di Castrum Novum, con il Polo Museale civico e del Gatc. E’ possibile prenotarsi al 392 3025990. Giovedì 15 aprile alle 10.30 “Evviva gli alberi”, nuove piantumazioni al Parco Cuffaro. “Ringraziamo gli organizzatori e i volontari conclude il sindaco - che hanno aderito al programma e invitiamo tutti a partecipare”.

