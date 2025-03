S. MARINELLA – I festeggiamenti di San Giuseppe hanno segnato un importante traguardo per la comunità di S. Marinella, con l'inaugurazione di nuove risorse dedicate alla sicurezza e al soccorso. Nella cornice del centro storico, ai piedi della Chiesa, il parroco Don Salvatore ha benedetto i nuovi mezzi donati alla Protezione Civile, frutto di un contributo congiunto tra il Comune e la Regione. È stato benedetto e donato alla parrocchia dalla famiglia Chinese Sofia e Pierluigi, un defibrillatore automatico esterno, dispositivo fondamentale per interventi di primo soccorso in caso di emergenze cardiache, custodito in una teca donata da Felice Napolitano. “Un passo importante – dice il sindaco tidei - grazie all'intervento del consigliere Manuelli, che rende Santa Marinella sempre più una città cardio-protetta”. Inoltre, grazie all'accordo con Ferrovie dello Stato e all'intervento del vice sindaco Amanati, una parte del primo piano della nuova stazione di Santa Marinella sarà destinata al Centro Operativo Comunale. Situata in posizione strategica, vicino al mare e nel centro storico, la nuova postazione Coc faciliterà le operazioni di soccorso e la gestione delle emergenze. Al fianco del vice sindaco Amanati, dell'assessore Ferullo e dei consiglieri Chegia, Magliani, Manuelli e Rosa, intendo esprimere gratitudine alle associazioni di volontariato, alle istituzioni civili, politiche e religiose per il loro impegno costante, disponibilità sul territorio e per il loro contributo alla sicurezza della città.

©RIPRODUZIONE RISERVATA