S. MARINELLA – A giorni, partirà il progetto, per l’asfaltature di molte strade cittadine. Si procederà da via Cavour, dall’incrocio con via Aurelia in direzione mare fino a via La Marmora e dall’incrocio con via Aurelia in direzione monte, dalla statale Aurelia all’altezza di piazza Civitavecchia, di fronte a via Rucellai in direzione Civitavecchia corsia lato mare, da via Padre Lorenzo solo corsia lato mare, da via della Conciliazione a piazza Civitavecchia, via Padre Lorenzo da intersezione con la via Aurelia sino a via Meleagro, via Pirgus, dall’entrata al semaforo, via Giulio Cesare, da via Pirgus a via Latina, Lungomare G. Marconi, da via degli Scipioni a via Odescalchi, poi via del Terminillo, via San Michele, via Ulpiano, via Saffi dal civico 1 in direzione mare, via Latina, dall’incrocio con via Cicerone in direzione mare, via Don Augusto Ranieri, via Roma da Piazza Trieste al Porticciolo, via Oberdan da via Pirgus alla scuola, entrata al campo sportivo e palazzetto dello sport, via Aurelia all’incrocio con via Crispi, via Crispi ed infine via Valdambrini, da via Basilicata fino a rotatoria incrocio con via Calabria.

