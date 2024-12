SANTA MARINELLA – Alessio Manuelli ha ricevuto la delega al turismo dal sindaco Tidei. Il suo primo impegno è il rilancio del settore e la destagionalizzazione degli eventi per creare sviluppo anche economico del territorio. “Tra gli obiettivi di questa amministrazione che rivestono un ruolo determinante – dice il sindaco Tidei - ci sono tutte le iniziative finalizzate ad una crescita del settore turistico e ricettivo di Santa Marinella e Santa Severa. Le ultime stagioni balneari, che si sono chiuse positivamente anche in termini di presenze grazie ad un mare pulito come hanno confermato proprio di recente i dati Arpa, che hanno premiato le nostre spiagge, ci consentono di guardare con fiducia al futuro nella consapevolezza che bisognerà essere più incisivi anche nel campo dell’intrattenimento. Siamo certi che potremo, in tal modo, offrire sul mercato spiagge perfettamente balneabili, parchi archeologici, siti naturalistici e altri eventi cosi da rilanciare a livello anche internazionale le nostre cittadine che godono di un clima mite tutto l’anno che le rende perfette anche per attrarre turisti stranieri”. Fortemente motivato anche il neo delegato Alessio Manuelli. “Mi è stata conferita l’importante delega al turismo – spiega Manuelli - e non posso che essere onorato di occuparmi di uno dei temi più importanti per una città come la nostra. Il nostro, è un paese che vive e dovrebbe vivere di turismo e valorizzazione del suo territorio, della sua bellissima costa e non solo. È mia intenzione costruire radici solide per rilanciare un territorio che non ha nulla da invidiare alle tante città italiane che sul turismo hanno incentrato la propria economia. Primo passo sarà quello di incontrare gli operatori turistici e valutare insieme quella che è la situazione attuale, i punti di forza da sviluppare e le criticità da risolvere anche in vista dell’imminente Giubileo 2025. Tanti i temi da affrontare, dal turismo crocieristico derivante dalla vicinanza con Civitavecchia, ad una vera destagionalizzazione del turismo incentivando altre forme di attrattività che possano richiamare persone tutto l’anno e non solo nella bella stagione. Partecipare alle fiere sul turismo in programma sarà solo una delle azioni che intraprenderemo come amministrazione comunale, il lavoro è grande e ambizioso perché non si può nascondere che fino ad oggi poco si è fatto per valorizzare seriamente il nostro territorio”.

