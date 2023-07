CERVETERI - Doppio salvataggio a Cerveteri. A finire nei guai sono stati due assioli (otus scops) in due zone diverse della città etrusca. A recuperarli c'hanno pensato i volontari di Fareambiente. Nel primo caso il rapace presentava delle ferite superficiali compatibili con un possibile attacco da parte di un gatto. «Una nottataccia, insomma - scrivono i volontari - che poteva finire in peggio se non fosse stato per l'intervento di un cittadino».

Il secondo si trovava invece in un giardino non sicuro data la presenza di un cane e un gatto che «lo avevano puntato». Anche in questo fondamentale l'intervento tempestivo dei proprietari di casa. I due rapaci, recuperati dagli agenti di Fareambiente, sono stati portati al CRFS Lipu Roma dove il personale se ne prenderà cura fino all'involo. E da Fareambiente tornano a lanciare l'appello ai cittadini: «Non toccate i pulli che trovate a terra se non in caso di emergenza o visibilmente feriti oppure senza piume».

