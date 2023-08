CIVITAVECCHIA – Arriverà nel pomeriggio di sabato nel porto di Civitavecchia la Open Arms, in missione nel Mediterraneo centrale, con una settantina di migranti a bordo, dopo aver risposto alle richieste di soccorso di ieri e di oggi.

Mentre la navesi dirigeva verso il porto di Civitavecchia, ha ricevuto indicazioni dalle autorità italiane per intervenire su diversi altri casi di imbarcazioni in pericolo. Sono state soccorse 46 persone, tra cui 11 donne e 2 bambini che viaggiavano su una barca in ferro in condizioni molto precarie nel Mediterraneo. Lo rende noto la stessa Ong. «Ora sono tutti al sicuro a bordo del nostro vecchio rimorchiatore - spiega la Ong - insieme alle 24 persone che il nostro ponte ha accolto ieri».

Il rimorchiatore Open Arms ha ricevuto ieri mattina l’avviso di un’imbarcazione in difficoltà con circa 50 persone a bordo. «Mentre ci dirigevamo verso le coordinate indicate – hanno spiegato dalla Ong - abbiamo ricevuto un mayday relay da un velivolo Frontex per un’imbarcazione in difficoltà con persone in acqua. Abbiamo dunque deviato la nostra rotta per verificare la situazione. L’imbarcazione in questione era in legno, molto precaria, aveva 24 persone a bordo, tra cui 6 donne, 9 minori e un bimbo di 3 anni. Quattro persone erano cadute in acqua. I nostri soccorritori hanno immediatamente effettuato il soccorso e trasportato tutte le persone a bordo della nostra nave – raccontano – dopo aver completato il soccorso e dopo aver avvisato tutte le autorità competenti, la nostra nave è tornata a dirigersi verso l’imbarcazione con 50 persone a bordo e verso una seconda imbarcazione segnalata dal velivolo Seabird».

«Mentre ci avvicinavamo, abbiamo ricevuto comunicazione dalle autorità italiane di sospendere la nostra operazione di ricerca perché una motovedetta libica era già intervenuta - prosegue la Ong - giunti sul posto, i libici ci hanno intimato di lasciare la zona, non abbiamo potuto fare altro che osservare la scia di fumo provocata dall’imbarcazione vuota, data alle fiamme». La Open Arms si sta ora dirigendo verso il porto di Civitavecchia dove arriverà sabato pomeriggio e dove le persone soccorse potranno finalmente sbarcare.