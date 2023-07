VETRALLA – «Le due palazzine Ater di via delle Prata a Vetralla dovevano essere oggetto di interventi con il superbonus 110%, ma, alla fine, malgrado la nostra azienda avesse avviato già nel 2021 l’iter burocratico per l’affidamento tramite partenariato pubblico-privato, non si è potuto procedere all’esecuzione dei lavori». L’Ater di Viterbo risponde alla coppia che lamenta infiltrazioni nella loro abitazione.

«Le modifiche normative introdotte, a suo tempo, dal governo Draghi sulla cessione del credito – continuano dall’Ater in una nota – infatti, hanno impedito a molte aziende di ottenere la necessaria liquidità dalle banche, costringendole a rinunciare agli interventi. E questo è esattamente ciò che è avvenuto anche per i due immobili Ater di Vetralla, dove non è stato possibile realizzare i lavori con il superbonus 110%».

Lo sottolinea una nota dell’Ater della provincia di Viterbo, nella quale si spiega anche che: «l’azienda è, dunque, a conoscenza da tempo dei problemi delle palazzine di via delle Prata, come testimonia l’avvio delle procedure per attivare il superbonus. Avendo dovuto, però, rinunciare a questo tipo di intervento, l’Ater si è subito mossa per tamponare le situazioni più urgenti, segnalate dallo stesso comune di Vetralla, e al civico 59 sono appena terminati lavori di manutenzione straordinaria, per ovviare alle infiltrazioni in copertura e per riparare le ringhiere.

Adesso stiamo programmando interventi analoghi anche al numero 53, dove vengono lamentate le infiltrazioni nell’appartamento dei signori Principi e Muzi».

«Per quel che riguarda, infine, quella che viene definita una vera e propria foresta d’erba – conclude la nota dell’Ater di Viterbo – va ricordato che la manutenzione del verde relativo agli spazi comuni degli edifici Erp è a carico dei locatari e non dell’azienda. Nel caso segnalato dalla coppia Principi-Muzi, però, l’erba da tagliare ricade in un’area privata, nella quale, com’è ovvio, l’Ater non ha alcun potere di intervento».

