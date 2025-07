CERVETERI – Da settimana i rubinetti sono all'asciutto. A I Terzi, frazione a sud del comune etrusco, monta la polemica dei residenti, che si sono ritrovati nella piazza del borgo per protestare. Una situazione che ha dell'incredibile, una consuetudine che non si riesce ad interrompere, che vede Arsial e comune cerite al centro della diatriba. Di fatto una ventina di famiglie non hanno acqua e in questi giorni si sta cercando di sollevare il problema e sottoporlo ad Arsial. Del caso se ne è occupato recentemente il consigliere cerite di Noi Moderati, Nicolò Accardo. «Parliamo di una situazione assurda e insostenibile – commenta Accardo -, Regione Lazio e Arsial devono trovare una soluzione al più presto possibile, ci sono persona anziane e anche disabili che non possono avere un loro diritto, è impensabile. Mi muoverò affinché l'assessore all'agricoltura regionale Righini possa risolvere il problema, dal momento che è una questione che spetta alla Pisana». Tante altre zone di Cerveteri in questo periodo sono state interessate dallo stesso tipo di disagio.

