FIUMICINO - Arrestata una coppia di ladri seriali, un 18enne e una 42enne originari della Bosnia Erzegovina, sorpresi a rubare nei parcheggi dei centri commerciali Wow e Da Vinci, aree particolarmente prese di mira negli ultimi giorni. I due sono stati colti in flagrante mentre infrangevano il finestrino di un’auto appartenente a una turista francese e sottraevano borse e valigie dall’abitacolo.

Dopo un breve inseguimento, i Carabinieri della Stazione di Fiumicino sono riusciti a bloccare i responsabili e a recuperare la refurtiva, che è stata riconsegnata alla legittima proprietaria. La donna ha sporto denuncia-querela per quanto subito. Durante l’identificazione, l’uomo ha cercato di fornire false generalità nel tentativo di nascondere un provvedimento di obbligo di soggiorno nel comune di Roma già emesso a suo carico.

Nel corso della perquisizione, i militari hanno trovato anche strumenti utilizzati per compiere effrazioni. Arrestati in flagranza, i due sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo presso il Tribunale di Civitavecchia. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti di entrambi il divieto di dimora nel comune di Fiumicino.

L’operazione si inserisce nell’ambito di un’intensificazione dei controlli del territorio da parte delle forze dell’ordine, finalizzata alla prevenzione dei reati predatori che, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza, tendono ad aumentare nelle zone commerciali. La presenza costante di pattuglie, sia in divisa che in abiti civili, mira a garantire la sicurezza dei cittadini e a scoraggiare eventuali malintenzionati.

Particolare attenzione è rivolta ai parcheggi dei centri commerciali, dove i veicoli lasciati incustoditi rappresentano spesso un facile bersaglio per i ladri. Le attività di monitoraggio, che includono anche l’uso di sistemi di videosorveglianza e la collaborazione con il personale di sicurezza privata, hanno l’obiettivo di ridurre i furti e incrementare la percezione di sicurezza tra i visitatori.

I Carabinieri di Fiumicino proseguiranno con i controlli mirati nei punti considerati più sensibili, confermando l’impegno costante per garantire la tranquillità della comunità locale e dei numerosi turisti che frequentano la zona.