CIVITAVECCHIA – Un tentativo di furto in pieno giorno ha sconvolto la tranquillità dei residenti della zona di Tramontana, nel comune di Civitavecchia, dove un giovane di origini marocchine è stato arrestato dai Carabinieri della stazione Civitavecchia Principale. L’episodio è avvenuto giovedì scorso, intorno alle 14, quando il 25enne, privo di fissa dimora, ha deciso di introdursi in un’abitazione con l'intenzione di compiere un furto. Armato di un piede di porco, il giovane ha forzato la porta d’ingresso dell’abitazione. Nonostante l'orario pomeridiano, il ragazzo ha tentato il colpo: è riuscito a entrare senza difficoltà e una volta dentro, ha rovistato tra i pochi oggetti presenti, senza però rubare nulla di valore significativo.

La situazione, però, è presto degenerata. I proprietari della casa, accorgendosi della presenza del ladro, non si sono lasciati intimorire e hanno reagito prontamente. La coppia ha dato l’allarme e ha cercato di trattenere l’intruso fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

I Carabinieri, allertati in tempo reale, sono riusciti a intervenire rapidamente. In pochi minuti, la pattuglia ha raggiunto l’abitazione presa di mira e una volta sul posto ha arrestato il 25enne marocchino. Gli oggetti sottratti, anche se di scarso valore, sono stati prontamente restituiti ai legittimi proprietari, che si sono detti sollevati per l’efficienza dell’intervento.

Il giovane ladro è stato quindi associato al carcere di Borgata Aurelia, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Le forze dell'ordine starebbero ora cercando di fare luce sul suo passato e sul motivo che lo abbia spinto a compiere un atto tanto audace in pieno giorno, ma nessuna indiscrezione trapela dagli uffici di via Antonio da Sangallo.

Questo episodio testimonia la prontezza e l’efficienza delle forze dell’ordine nell’affrontare situazioni di emergenza e l'importanza della vigilanza e della reazione tempestiva da parte dei cittadini, che possono fare la differenza in momenti di crisi. Nonostante la scarsa entità del furto, il tentativo di intrusione ha sicuramente destato preoccupazione nella comunità locale, anche se l’intervento tempestivo dei Carabinieri ha riportato serenità tra i residenti della zona.